Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması Bakan Yanık: "1 Temmuz 2023'ten itibaren yüzde 50 artış daha yapmış olacağız" "Engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ulaşım desteği açıklaması

Bakan Yanık: "1 Temmuz 2023'ten itibaren yüzde 50 artış daha yapmış olacağız"

"Engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli ve yaşlılar için sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin temmuz ayı itibarıyla artırılacağını söyledi. Bakan Derya Yanık, "Yüzde 50 bir artış daha yapmış olacağız. Bugüne kadar engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beşiktaş Bebek'te esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Derya Yanık, Resmi Gazete'de yayınlanan gelir desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanık, ulaşım desteğine uygulanacak zam ile şehir içi toplu taşıma ve deniz ulaşımı yapan esnaflara önemli bir destek sağlanacağını söyledi. Ücretsiz ulaşım imkanına sahip engelli ve yaşlıların seyahat ücretlerini devletin ödediğini belirten Bakan Yanık, bu anlamdaki toplu taşıma araçlarına yapılan toplam ödemenin şu ana kadar 1 milyar 662 milyon lira olduğunu ifade etti.

"Yüzde 50 artış yapmış olacağız"

Gelir desteğinin detaylarını anlatan Bakan Derya Yanık, "Özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnaflarımız, güçlü olacak. Ücretsiz seyahat imkanına sahip, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat yaptıklarında onların seyahat ücretlerini aslında devlet olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı taşıma şehir içi toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyelerimiz de dahil olmak üzere bu anlamda ücretlerin arttırılmasıyla alakalı bir talepleri vardı. Aslında 2022 içerisinde arttırmıştık. Ancak tekrar bir güncelleme yapmak ihtiyacı doğdu. 2024 mayıs, 2023 çarşamba itibariyle, bugün itibariyle Resmi Gazete'de ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişiklik yayınlanmış oldu. Buna göre, şehir içi özel yolcu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan, 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma, büyükşehirler özelinde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 992 lira, 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 250 lira, 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan il şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız bin 800 liralık ödeme 2 bin 800 liraya yükseltilmiş oldu. Bu gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak. Aslında yüzde 50 bir artış daha yapmış olacağız. Bugüne kadar engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira" dedi.