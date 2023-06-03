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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kağıthaneli Kadınlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kağıthaneli Kadınlarla Buluştu

Kadın Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Maharetli Eller Çarşısı'na üye kadınlarla bir araya geldi ve kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Bakan Yanık, istihdama vurgu yaparak kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek aktif bir şekilde istihdama katılımlarını önemsediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Üreten Kadınlar Buluşması" programında Kağıthaneli kadınlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Maharetli Eller Çarşısı'na üye kadınlarla programda bir araya geldi. Kadınların el emeği ürünlerini de yakından inceleyen Bakan Yanık istihdama vurgu yaptı. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve üretici kadınlar katıldı.

Hasbahçe'de düzenlenen programda Bakan Yanık, "Kadın elinin değdiği her yer bir başka güzel. Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek aktif bir şekilde istihdama katılımlarını önemsiyoruz. Bin bir zahmetle üretilen el emeği göz nuru bu ürünlerin hepsi çok kıymetli. Kadınların ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunan Kağıthane Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Kadınların ekonomiye ürettikleri ürünleriyle dahil olmalarını destekliyoruz. Göreve geldiğimizde ilk olarak Maharetli Eller Çarşısı'nı hizmete açtık. Burada yüzlerce kadına para kazanma imkanı sunduk. Kadınlar evlerinde el emeği ile ürettikleri ürünleri Maharetli Eller Çarşısı'na teslim ederek, hiçbir kira veya komisyon ödemeksizin satışa sunabiliyor. Bu sayede aileyi de güçlendirmiş oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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