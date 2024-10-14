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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede de değişiklik yapılabileceğini açıklaması gündem oldu. Böyle bir değişim durumunda koltuğunu kaybetmeye en yakın bakanların, son dönemde artan şiddet olaylarının da etkisiyle Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç olduğu söyleniyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi, Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin sinyalini vermesinin ardından tüm gözler gidecek ve gelecek isimlerin kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi, Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Kabine değişikliği ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongrelerine ilişkin, "Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından hareketlenen kulisleri kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"1, "Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir" dedi. Bu ne zaman olacak? AK Parti'nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine'de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir.

2, Erdoğan, uzun süredir Kabine'de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine'yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor."

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var"

Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye'den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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