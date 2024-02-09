''Aile ve Gençlik Fonu'' başvuru şartları nedir? Başvurular ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

Aile ve Gençlik Fonu başvurularının ne zaman başlayacağı ve kimlerin başvurabileceği konusunda merak edilenler gündemde. Başvuru süreci ve kriterleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için bilgilendirme yapılması bekleniyor. Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Yeni evleneceklere kredi" olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Göktaş, önce deprem bölgesinde uygulanacak projenin ayrıntılarını duyurarak "Toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Göktaş, başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret ederek "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru için gerekli diğer şartların yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." dedi.