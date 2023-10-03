Aile ve Gençlik Bankası nedir ve ne zaman kurulacak merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine başladı ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için düğmeye basıldı. Aileleri, gençleri, ev hanımlarını, yeni evlenecek çiftleri ve kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Merak edilenler arasında Aile ve Gençlik Bankası var. Peki, Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak?

Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine başladı ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için düğmeye basıldı. Aileleri, gençleri, ev hanımlarını, yeni evlenecek çiftleri ve kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Merak edilenler arasında Aile ve Gençlik Bankası var. Peki, Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak? Detaylar!

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR, NE ZAMAN KURULACAK?

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının Meclis'te yakın zamanda gündeme gelmesi bekleniyor. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon ile finanse edilecek bankadan, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik gibi desteklerin kaynağı sağlanacak.

EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ GELİYOR

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı ailelere ve gençlere yönelik destek olacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle, evlenecek gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi ilk olarak deprem bölgesinde verilecek. Evlenenler ilk 2 yıl boyunca geri ödeme yapmayacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

Meclis'in yeni dönemde gündeme alması beklenen çalışmalardan birisi de ev kadınlarına emeklilik olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılması bekleniyor. Bu destek Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla ile finanse edilecek.

ANNELERE YIPRANMA PAYI

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve Meclis'e getirilmesi beklenen düzenlemeyle emeklilik yaşının anneler için esnetilmesi gündemde. Ağır işlerde uygulanan erken emeklilik modeline benzer bir düzenlemenin hayata geçecek, böylelikle anneler çocuk sayısına göre prim ve gün indiriminden faydalanabilecek.