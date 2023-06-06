Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi hafta sonu açıkladı. Devir teslim törenlerinin ardından yeni bakanlar göreve başladı. Peki, Aile ve Gençlik Bankası kurulacak mı? Yeni bakanlık ismi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ekonomi ve terörle mücadelenin ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacakları sıralayarak, "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile ilgili adımları atacağız." dedi. Aile ve Gençlik Bankası kurulacak mı? Yeni bakanlık ismi ne?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ekonomi ve terörle mücadelenin ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacakları sıralayarak, "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile ilgili adımları atacağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in taktirine yeniden sunacağız." dedi.