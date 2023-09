Aile Şerefi filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Aile Şerefi filmi bugün Show TV'de yayınlanacak. Peki, Aile Şerefi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Aile Şerefi filmi nerede çekilmiştir?

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Şerefi filmi genel olarak İstanbul'da çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri Kadiköy, Kumburgaz bölgelerinde çekilirken bazı sahneler ise Bulgurlu ve Kısıklı'da çekilmiştir.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI

Münir Özkul - Rıza

Adile Naşit - Emine

Şevket Altuğ - Zihni

Mahmut Hekimoğlu - Selim

Mahmut Cevher - Hasan

Ayşen Gruda - Ayşe

Eriş Akman - Oktay

Itır Esen - Zeynep

Muhip Arcıman - Fehmi Bey

Ahmet Sezerel - Murat (Genç)

Yücel Dağdeviren

Murat - (Çocuk)

Cengiz Nezir - Mustafa

Betül Aşçıoğlu - Alev