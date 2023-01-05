Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile Şerefi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Aile Şerefi filmi nerede çekilmiştir?

Gündem Haberleri

Aile Şerefi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Aile Şerefi filmi nerede çekilmiştir?

Aile Şerefi filmi bugün Show TV'de ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Aile Şerefi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Aile Şerefi filmi nerede çekilmiştir? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Aile Şerefi nerede çevrildi? İşte detaylar...

Aile Şerefi filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Aile Şerefi filmi bugün Show TV'de yayınlanacak. Peki, Aile Şerefi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Aile Şerefi filmi nerede çekilmiştir?

At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.

Aile Şerefi filmi genel olarak İstanbul'da çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri Kadiköy, Kumburgaz bölgelerinde çekilirken bazı sahneler ise Bulgurlu ve Kısıklı'da çekilmiştir.

Münir Özkul - Rıza

Adile Naşit - Emine

Şevket Altuğ - Zihni

Mahmut Hekimoğlu - Selim

Mahmut Cevher - Hasan

Ayşen Gruda - Ayşe

Eriş Akman - Oktay

Itır Esen - Zeynep

Muhip Arcıman - Fehmi Bey

Ahmet Sezerel - Murat (Genç)

Yücel Dağdeviren

Murat - (Çocuk)

Cengiz Nezir - Mustafa

Betül Aşçıoğlu - Alev

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title