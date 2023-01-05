Aile Şerefi konağı nerede? Filmdeki konak nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor? Aile Şerefi köşkü nerede?
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Sevilen eski filmler arasında bulunan Aile Şerefi'nin nerede çekim yaptığı merak edildi. Dizideki konak nerede bulunuyor merak ediliyor. Peki, Aile Şerefi konağı nerede? Filmdeki konak nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor? İşte detaylar...
Aile Şerefi filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Aile Şerefi filmi bugün Show TV'de yayınlanacak. Peki, Aile Şerefi konağı nerede? Filmdeki konak nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor?
At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.
Aile Şerefi filmi genel olarak İstanbul'da çekilmiştir. Filmin bazı sahneleri Kadiköy, Kumburgaz bölgelerinde çekilirken bazı sahneler ise Bulgurlu ve Kısıklı'da çekilmiştir.
Filmdeki konağın Kumburgaz'da bulunan Rauf Bey'in köşkü olduğu bilinmektedir.
Münir Özkul - Rıza
Adile Naşit - Emine
Şevket Altuğ - Zihni
Mahmut Hekimoğlu - Selim
Mahmut Cevher - Hasan
Ayşen Gruda - Ayşe
Eriş Akman - Oktay
Itır Esen - Zeynep
Muhip Arcıman - Fehmi Bey
Ahmet Sezerel - Murat (Genç)
Yücel Dağdeviren
Murat - (Çocuk)
Cengiz Nezir - Mustafa
Betül Aşçıoğlu - Alev