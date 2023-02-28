Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi oyuncu kadrosu! Aile Şerefi filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile Şerefi filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Aile Şerefi filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi filmi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Yaşar Usta ve evlilik çağındaki kızlarının komik öyküsünü anlatan türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Aile Şerefi filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi oyuncuları kimler? Aile Şerefi filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıza Bey ve Aile Hanım, kalabalık bir ailelerini idare etmeye çalışan fakir ama mutlu bir çifttir. Bir gün zengin bir adamın serseri oğlu Oktay, arabasıyla ailenin küçük oğlu Murat'a çarpar ve hemen olay yerinden kaçar. Murat kazadan sonra sakat kalır.

AİLE ŞEREFİ OYUNCU KADROSU!

Münir Ozkul

Adile Naşit

Itır Esen

Şevket Altuğ