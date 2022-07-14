Aile Sağlığı Merkezleri açık mı? 14 Temmuz sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı?

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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇIK MI?

Aile Sağlık Merkezleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalıdır. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktığı için Aile Sağlık Merkezleri kapalıdır.

14 TEMMUZ SAĞLIK OCAĞI KAPALI MI?

Kurban bayramı tatili sonrası 18 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocakları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Devlet hastaneleri ve poliklinikler 14 Temmuz Perşembe günü açık olmayacaktır. Bununla beraber, 14 Temmuz'a poliklinik randevuları MHRS üzerinden alınamayacak.