Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?

Show TV'nin yakında başlayacak olan dizisi Aile hakkında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konuların başında dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Aile dizi çekimleri hangi ilimizde yapılmaktadır? İşte detaylar...