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Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?

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Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?

Show TV'nin yakında başlayacak olan dizisi Aile hakkında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konuların başında dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Aile dizi çekimleri hangi ilimizde yapılmaktadır? İşte detaylar...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yakında Show TV'de yayımlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?

Aile dizisi yakında Show TV'de ekranlara gelecek.

Dizinin çekimleri İzmir'de gerçekleştirilmektedir. Aile dizisinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde yapılmaktadır.

Aile, ABD yapımı The Sopranos dizisinden uyarlanmıştır.

Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykanlar, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykanlar

Serenay Sarıkaya - Devin

Nejat İşler - Cihan

Canan Ergüder - Leyla

Nur Sürer - Hülya

Levent Ülgen - İbo

Ushan Çakır

Emel Göksu - Seher

Esma Yeşim Gül - Ezgi

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Ozan Gözel

Ecem Simge Yurdatapan

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Ahmet Katıksız Ay Yapım Dizi Aile Haberler

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