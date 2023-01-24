Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?
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Show TV'nin yakında başlayacak olan dizisi Aile hakkında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konuların başında dizinin nerede çekildiği oldu. Peki, Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Aile dizi çekimleri hangi ilimizde yapılmaktadır? İşte detaylar...
Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yakında Show TV'de yayımlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisidir. Aile nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisindeki mekanlar nerede? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor?
Aile dizisi yakında Show TV'de ekranlara gelecek.
Dizinin çekimleri İzmir'de gerçekleştirilmektedir. Aile dizisinin çekimleri İzmir'in çeşitli ilçelerinde yapılmaktadır.
Aile, ABD yapımı The Sopranos dizisinden uyarlanmıştır.
Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykanlar, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.
Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykanlar
Serenay Sarıkaya - Devin
Nejat İşler - Cihan
Canan Ergüder - Leyla
Nur Sürer - Hülya
Levent Ülgen - İbo
Ushan Çakır
Emel Göksu - Seher
Esma Yeşim Gül - Ezgi
Umutcan Ütebay
Yüsra Geyik
Ozan Gözel
Ecem Simge Yurdatapan