Ekranların beklenen dizisi Aile bugün ilk bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Dizi hakkında merak edilen konular arasında konusu ve oyuncu kadrosu geliyor. Peki, Aile konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Aile dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

Bugün ilk bölümü yayınlanacak olan Aile'nin başrolü Serenay Sarıkaya'dan duygusal paylaşım: Heyecan ve korku var

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aile dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Aile dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog.

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.

İpek Tenolcay - Neşe Akın, Devin'in annesi.

Ushan Çakır - Ati

Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.

Ozan Gözel - Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.

Ecem Simge Yurdatapan - Aysel, Aslan'ın Volta adlı mekanında sahneye çıkan solisti ve kız arkadaşı.

AİLE DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Aile dizisi "The Sopranos" dizisinden uyarlanmadır. Aile dizisi, 1999-2007 yılları arasında ABD'de yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlanmıştır.