Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına müjdeli haber verdi. Aile hekimleri teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayınlandı mı ve Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor merak ediliyor. Peki, Aile hekimleri teşvik ödemesi yayınlandı mı? Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor?

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları için teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Ardından, Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor sorusu gündeme geliyor. Aile hekimleri teşvik ödemesi yayınlandı mı? Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor? Detaylar haberimizdedir…

AİLE HEKİMLERİ TEŞVİK ÖDEMESİ YAYINLANDI MI?

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün "Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadesiyle duyurduğu aile hekimlerine teşvik ödemesinin de içinde bulunduğu yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AİLE HEKİMLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

ASM ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı merkezi çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

YENİ PAYLAŞIM: HAYIRLI OLSUN

Bakan Koca, yönetmeliğin yayınlanmasının ardından yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun"