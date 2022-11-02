Aile hekimleri sağlık raporu verebiliyor mu? Sağlık Ocağından sağlık raporu alınır mı?

Vatandaşlar son zamanlarda sağlık ocağından sağlık raporu alınır mı sorusu, aile hekimlerinin bu raporu verip veremediği konusunu araştırıyor.. Aile Sağlık Merkezleri ya da eski adıyla Sağlık Ocağı aracılığıyla da temin edilebilen sağlık raporu, belirli koşullar altında verilebiliyor. İşte, Sağlık Ocağından sağlık raporu alınır mı? Aile hekimleri sağlık raporu verebiliyor mu? sorusuna yönelik merak edilenler.

Sağlık raporu, kurumlar tarafından talep edilmesi halinde teslim edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Ehliyet alma veya ehliyet yenileme durumunda da talep edilen sağlık raporu, yetkili merciler aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki Sağlık raporu nasıl, nereden alınır? İşte, sağlık raporu alma süreci hakkında merak edilenler...

SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sağlık raporu almak için bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Bu rapor aile hekimleri, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve özel hastanelerden alınabiliyor. Sağlık raporu için kuruma gidildiğinde gerekli adımlar hakkında bilgi verilir.

İş için sağlık raporu ise aile hekimi veya iş yeri hekiminden alınabilmektedir.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?

Yeni ehliyet alacaklar, ehliyetine sınıf ekleyecek olanlar ya da kayıp ehliyetini yeniden çıkaracaklar için yapılan düzenlemelerde sağlık raporu alma zorunlu hale getirilmiştir.

Ehliyetini yenilemek isteyenler için belirlenen son gün 31 Aralık 2020. Ancak uzmanlar bu tarihten önce ehliyetlerin yenilenmesinin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını bildiriyor.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet için sağlık raporu aile sağlık merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden alınabilmektedir. Bu rapor için de yetkili kişi yapılması gerekenler hakkında bilgi verir.

Sağlık Raporu için;