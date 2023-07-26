Aile hekimlerinden sağlık hizmeti almak isteyen birçok vatandaş tarafından son zamanlarda sosyal medya üzerinde sıkça duyulan haberler nedeniyle Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? Sorusu araştırılıyor. Peki, Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? Aile hekimleri bugün grevde mi, çalışıyor mu?

Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? Sorusu, gündeme gelen grev haberleri nedeniyle en çok merak edilen sorular arasında bulunuyor. 19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nu (SABİM) bünyesindeki sağlıkçılar, iki günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Peki, Aile hekimleri bugün çalışıyor mu? Aile hekimleri bugün grevde mi, çalışıyor mu?

AİLE HEKİMLERİ BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimleri bugün çalışıyor fakat 1-2 Ağustos tarihleri arasında hizmet vermeyecekler. Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, gerek özlük hakları, gerek mali kayıplar nedeniyle eylemlilik sürecinin olduklarını anımsatarak, "Bir takım iyileştirmeler yapıldı ama sabun köpüğü gibi zamlar günümüz ekonomik şartlarına dayanmadı" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de "14 Temmuz'da resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa kanun değişikliği maddeleri ortaya koydu ki, sağlık hizmeti sürdürülebilir olmaktan çıkartılıyor. Bu duruma gelinmemesi adına yapıcı çözüm önerilerimizi kamuoyunda ve ilgili mercilerde dile getirmemiz, maalesef karşılık bulmadı. Bu nedenle 21 paydaş sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Sosyal Hizmet, Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) ile çözümsüzlüğün önüne geçmek ve büyük emeklerle inşa edilen aile hekimliği sistemini korumak adına; 1-2 Ağustos tarihlerinde sağlık hizmetlerine ara veriyor, çözüm sağlanması adına mücadelemizi çağrıdan öteye geçiriyoruz" dedi.