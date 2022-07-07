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Aile hekimleri açık mı bugün?

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Dr. Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, grev kararını açıkladı. Peki, aile hekimleri açık mı bugün

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Peki, aile hekimleri açık mı bugün?

AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI BUGÜN?

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde görev yapmayacaklarını duyurdu.

Olayın ardından hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Aile hekimleri açık mı bugün?

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