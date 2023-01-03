Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik." açıklamasında bulundu. Birçok memurun yeni yıldaki güncel zamlı maaşları belli oldu. Bunlardan birisi de Aile Hekimi maaşıdır. Peki, Aile Hekimi maaşı ne kadar oldu 2023? Yeni yılda zamlı Aile Hekimi maaşları kaç TL? Aile Hekimi maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Aile Hekimi maaşları kaç TL? Aile Hekimi maaşı ne kadar oldu? Aile Hekimleri ne kadar alacak? Aile Hekimi maaşına % kaç zam geldi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Aile Hekimi maaşı ne kadar oldu 2023? İşte güncel 2023 zamlı Aile Hekimi maaşları...

2023 ZAMLI AİLE HEKİMİ MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılan zamlara göre uzman doktor 1/4 maaşı 23.566 TL'ye yükseldi. Hemşire maaşları ise (lisans mezunu 5/1) 14.785 TL'ye yükseldi. Doktor maaşları belli olurken aile hekimi maaşları kaç TL olacak henüz açıklanmadı. Fakat geçen yıla göre aile hekimi maaşlarına da %25 zam yapıldı. Aile hekimlerinin maaşları mesailerine göre değişkenlik göstermektedir.

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 güncel memur maaş tablosu şu şekilde: