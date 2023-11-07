Aile full bölüm izle! Aile 19. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu?

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AİLE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aile'nin 18. Bölümünde; Devin'in, Nedret'i ikna etmesiyle marinaya aranılan ortak bulunmuş olur. Ancak Nedret'in İstanbul'a gelişi aile içindeki tüm dengeleri değiştirecektir. Hülya artık birlikte yaşayacağı azılı düşmanına karşı evdeki hakimiyetini korumaya çalışırken eski defterler açılacaktır. Diğer taraftan Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer.

İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler. Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer.

Nedret'i getirdiği için Devin'le karşı karşıya gelen Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Hülya'nın hamlesi Neşe'nin başına büyük bir dert açar. Devin annesini korumaya çalışırken; hatırlamak bile istemediği yıllar önceki o geceye döner. Aslan ise Devin'i yalnız bırakmazken; sevdiği kadını aşkın iyileştirici gücüne inandırmaya çalışacaktır.

Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada toplar. Tüm Soykanlar şimdi ilk kez aynı sofradadır. Ancak ailece yenecek güzel bir akşam yemeği beklenmedik olaylara sebep olacaktır.

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AİLE KONUSU NE?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gu¨n yine tu¨m ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek u¨zere İzmir'e gitmektedir. Farklı du¨nyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun su¨rmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hu¨lya'nın yaklaşan bu¨yu¨k tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hu¨lya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hu¨lya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

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