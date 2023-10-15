Aile full bölüm izle! Aile 16. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Aile'nin 16. bölümünün full HD izleme linki ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Aile dizisi her hafta yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Aile dizisi yeni bölüm ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Aile 16. bölüm full HD izle! Aile son bölüm neler oldu merak ediliyor. Peki, Aile son bölüm neler oldu? Aile tek parça izle!

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AİLE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aile şimdi hiç beklemediği büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Aslan kontrolü yeniden eline alabilmek için Tolga'yı bulmaya çalışırken; Hülya tüm yaşananların tek sorumlusu olarak gördüğü Devin'e hain bir tuzak kurar. Devin ya ölecek, ya hapse girecektir. Tolga'nın, açılan soruşturmada Soykanlar için kurtuluş bileti olduğunu bilen Cihan ve Serap, Tolga'yı bulmak için harekete geçer. İki tarafın da Tolga'yı ağlarına kıstırdıkları anda yaşanacak gelişmeler herkesin planı bozulacak.

Devin'e kurulan tuzaktan haberdar olan Aslan, onu büyük bir tehlikeden son anda kurtarır ve Devin'i bir dağ evine götürüyor. Devin'in tüm itirazlarına rağmen dağ evinde geçirdikleri o gece ikili büyük sınavlar verir. İlişkileriyle ilgili geri dönüşü olmayan bir karar alırlar. Leyla çocukları için Hülya ile yeniden karşı karşıya gelir. Çocuklarını alıp kendi evine dönen Leyla için o gece, büyük bir dönüm noktası olacaktır. Yaşanacak sürpriz bir gelişmeden sonra Leyla, Devin'den büyük bir iyilik ister. Soykanlar adına basın toplantısı düzenleyen Aslan, ailesine gün yüzü göstermeyenlere büyük bir ders verecektir. O toplantıya katılan beklenmedik bir misafir ise başta Aslan olmak üzere Soykanlar için her şeyi değiştirecektir...

AİLE 16. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

AİLE KONUSU NE?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gu¨n yine tu¨m ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek u¨zere İzmir'e gitmektedir. Farklı du¨nyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun su¨rmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hu¨lya'nın yaklaşan bu¨yu¨k tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hu¨lya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hu¨lya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE FULL HD BÖLÜM İZLE

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslan Soykan: Kıvanç Tatlıtuğ

Devin Akın: Serenay Sarıkaya

Hülya Soykan: Nur Sürer

Cihan Soykan: Nejat İşler

Leyla Soykan Sayıcı: Canan Ergüder

İbrahim Soykan: Levent Ülgen

Seher Soykan: Emel Göksu

Tolga Sayıcı: Mert Denizmen