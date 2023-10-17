AİLE Final mi yapıyor? Aile sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile Salı günü ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aile Final mi yapıyor? Aile sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? Araştırması yapıyor.

Aile Her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Aile Final mi yapıyor? Aile sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

AİLE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen dizi Aile her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Aile bu akşam (17 Ekim) saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Aile kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan şu anda Aile oyuncularından ya da yapımcılarından dizinin final olacağı konusunda bir haber alınmadı.

AİLE SEZON FİNALİ NE ZAMAN, YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Aile" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Aile " bu akşam, 13 Ekim'de saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aslan Soykan: Kıvanç Tatlıtuğ Devin Akın: Serenay Sarıkaya Hülya Soykan: Nur Sürer Cihan Soykan: Nejat İşler Leyla Soykan Sayıcı: Canan Ergüder İbrahim Soykan: Levent Ülgen Seher Soykan: Emel Göksu Tolga Sayıcı: Mert Denizmen

AİLE KONUSU NEDİR?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

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