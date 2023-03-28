Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin çekimlerinin yapıldığı mekan merak konusu oldu. Aile dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Aile dizisindeki ev nerede? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aile dizisinin çekildiği ev araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri tarafından Aile'nin hangi il ve ilçede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Aile dizisindeki ev nerede? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin çekimleri İzmir ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştiği bilinmektedir.