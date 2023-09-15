Ünlü oyuncu Selin Şekerci, popüler Aile dizisine dahil oldu. Şekerci'nin hangi rolü üstleneceği ise merak konusu. Peki, Aile dizisi yeni oyuncu kim? Selin Şekerci Aile dizisinde hangi rolde? Selin Şekerci hangi rolü oynayacak? İşte detaylar...

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yer aldığı Aile dizisine ünlü oyuncu Selin Şekerci dahil oldu. Diziye yeni katılan Şekerci'nin karakteri ve hikayesi hakkında detaylar araştırılıyor. Şekerci'nin yeteneği ve önceki rolleri göz önüne alındığında, izleyicilerin beklentisi yüksek. Peki, Aile dizisi yeni oyuncu kim? Selin Şekerci Aile dizisinde hangi rolde? Selin Şekerci hangi rolü oynayacak? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ YENİ OYUNCU KİM?

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Levent Ülgen, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi yeni sezon öncesi kadrosunu genişletiyor. Güzel oyuncu Selin Şekerci, televizyonun iddialı projelerinin başında gelen Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.

SELİN ŞEKERCİ AİLE DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cihan ve Aslan'ın büyük hesaplaşmasına sahne olacak diziye avukat Serap Vural karakteri katılacak. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Rol için en güçlü adayın başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle öne çıkan Selin Şekerci olduğu konuşuluyor.