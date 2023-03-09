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Aile dizisi Tolga kimdir, kim canlandırıyor? Aile Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Aile dizisi Tolga kimdir, kim canlandırıyor? Aile Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Tolga Sayıcı oldu. Peki, Aile dizisi Tolga kimdir, kim canlandırıyor? Aile Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Sayıcı gerçekte kimdir? Tolga Sayıcı'nın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

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Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Tolga kimdir, kim canlandırıyor? Aile Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

TOLGA SAYICI (MERT DENİZMEN)

Soykanların damadı. Aynı zamanda şirketin muhasebe mu¨du¨ru¨. Hu¨lya'nın dayatmasıyla Leyla ile evlendirilmiştir. Sessiz ve içten pazarlıklı bir yapısı olduğu için dikkat edilmesi gereken birisidir.

Aile dizisinde Tolga Sayıcı karakterini "Mert Denizmen" canlandırmaktadır.

Aile dizisi Tolga kimdir, kim canlandırıyor? Aile Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Denizmen 1986 doğumlu Türk oyuncudur. Haliç Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu olan Mert Denizmen birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Tolga Sayıcı karakterini canlandırmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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