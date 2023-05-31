Aile dizisi son bölüm neler oldu? Aile dizisi son bölüm izle! Aile dizisi sezon finali bölümü izle!

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AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hu¨lya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldu¨rmeyi planlayan İlyas, bu¨yu¨k bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a bu¨yu¨k bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur?

Sevdiği adamın ölu¨mle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler.

Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mu¨mku¨n olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Kıymet'ten gelen bir telefon Hu¨lya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hu¨lya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tu¨m sırlar birer birer gu¨n yu¨zu¨ne çıkar. Bu¨yu¨k bir tartışmanın sonunda Hu¨lya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler. Şimdi yu¨zleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yu¨zleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla bu¨yu¨k bir hesaplaşmaya dönerken; aile bu¨yu¨k bir yıkıma doğru su¨ru¨klenecektir.

Şimdi herkes, hayatlarını altu¨st edecek bir dönu¨m noktasındadır.

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE!

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gu¨n yine tu¨m ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek u¨zere İzmir'e gitmektedir. Farklı du¨nyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun su¨rmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hu¨lya'nın yaklaşan bu¨yu¨k tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hu¨lya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hu¨lya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE!

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU