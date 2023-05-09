Aile dizisine yeni katılan İlyas karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İlyas Koruzade karakterini hangi oyuncu canlandırıyor merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Serhat'ın babası kim? Aile dizisi İlyas kimdir? Aile İlyas karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin yeni karakteri merak uyandırdı. Aile dizisine yeni katılan İlyas Koruzade, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Serhat'ın babası kim? Aile dizisi İlyas kimdir? Aile İlyas Koruzade karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ İLYAS KORUZADE KİMDİR?

Aile dizisinde Serhat Koruzade'nin babası İlyas Koruzade karakterini Musa Uzunlar canlandırmaktadır.