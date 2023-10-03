Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci'nin oynadığı film ve TV dizileri!

Aile dizisinde yer alan Serap karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Selin Şekerci kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi çarpıcı bir bölümle sezon finali yapmıştı. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisine yeni katılan Serap karakteri araştırılmaktadır. Arama motorlarında Aile dizisinde Serap karakterini kimin canlandırdığı sorgulatılıyor. Peki, Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ SERAP KİMDİR?

Aile dizisine avukat Serap Vural karakteri katıldı. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'de Serap karakterine Selin Şekerci hayat verecek.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

1 Haziran 1989 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesinde doğan Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.