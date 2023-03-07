Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan Seher karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi Seher kimdir? Seher Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi Seher karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Ailekimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden Seher Soykan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakteri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi Seher kimdir? Seher Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi Seher karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ SEHER KİMDİR?

Aile dizisinde Seher, Aslan'ın babaannesi rolündedir. Demans hastası olan Seher Soykan, sivri dilli ve inatçı bir kadındır. Aile dizisinde Seher karakterini Emel Göksu canlandırmaktadır.