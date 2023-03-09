Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Seher Soykan oldu. Peki, Aile dizisi Seher kimdir, kim canlandırıyor? Aile Seher Soykan (Emel Göksu) kimdir, kaç yaşında, nereli? Seher Soykan gerçekte kimdir? Seher Soykan'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Seher kimdir, kim canlandırıyor? Aile Seher Soykan ( Emel Göksu ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE SEHER KİMDİR?

SEHER SOYKAN (EMEL GÖKSU)

Aslan'ın kıymetlisi, demans hastası babaannesidir. Sivri dilli, inatçı bir kadındır. Hastalığı ilerlese de aile u¨stu¨ndeki etkisi hala gu¨çlu¨du¨r.

AİLE SEHER SOYKAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde Seher Soykan karakterini "Emel Göksu" canlandırmaktadır.

EMEL GÖKSU KİMDİR?

Emel Göksu (d. 25 Şubat 1945, Malatya), Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1962 yılında profesyonel olarak sanat yaşamına başlayan Göksu, kendisi gibi sanatçı olan Fadik Sevin Atasoy'un ve Ankara Devlet Opera ve Balesinde bale sanatçısı olan İbrahim Eren Keleş'in annesidir, 1968-69 yıllarında Denge Çocuk Tiyatrosu adındaki Ankara'da ilk gezici çocuk tiyatrosunu kurmuştur.

1970 yılında İngiltere'de "L.A.M.D.A"da mime eğitimi almıştır. 1974 yılında İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayan sanatçı 1980 yılından itibaren çalışmalarını Ankara Devlet Tiyatrosunda sürdürmektedir. Emel Göksu, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizilerde rol almış, özellikle Bizim Evin Halleri dizisindeki "Fincan" rolü ile geniş izleyici kitlesince tanınmıştır.