Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi oyuncuları kimler? Aile oyuncu kadrosu! Aile dizisi karakterleri gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Aile oyuncu kadrosu! Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Aile dizisinin karakterleri araştırılıyor. Show Tv'nin merakla beklenen dizisi Aile'nin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi oyuncuları kimler? Aile oyuncu kadrosu! Aile dizisi karakterleri gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.