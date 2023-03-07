Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kullanıcılar tarafından Aile dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılmakta. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...
Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Aile dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekan merak konusu oldu.Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiği bilinmektedir.