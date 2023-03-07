Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kullanıcılar tarafından Aile dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı araştırılmakta. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...