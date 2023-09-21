Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisinin kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile dizisi hangi şehirde, ilde çekiliyor?

Aile dizisi nerede çekiliyor? Sorusu, dizi ile ilgili en çok merak edilenler arasında yer aldı. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır. Aile dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile dizisi hangi şehirde, ilde çekiliyor?

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın ile tanışır ve aile içinde farklı durumları anlatmakta olan Aile dizisi, İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çiftlik evi sahneleri Reşadiye'de çekiliyor. Geri kalan sahneler ise İstanbul'da çekilmekte.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Aile yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Aile dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.