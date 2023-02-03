Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Aile dizisinin hangi il ve ilçede çekildiği araştırılıyor. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Show Tv'nin yeni dizisi Aile için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin hangi şehirde çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılıyor. Peki, Aile dizisi nerede çekiliyor? Aile dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Aile dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin çekimleri İzmir'de gerçekleştiği bilinmektedir.