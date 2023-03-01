Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a, Serenay Sarıkaya da Devin karakterine hayat verecek. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlıyor?

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile, 7 Mart Salı günü Show TV ekranlarında olacak.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.