Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı Aile dizisi başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya oynayacak. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi oyuncuları kimler? Aile dizisi konusu nedir?

Aile dizisinin konusu, oyuncuları ve yönetmeni merak edilen konular arasında yer alıyor. Ertelenen dizinin yeni yayın tarihi 7 Mart 2023 olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi oyuncuları kimler? Aile dizisi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunda Hakan Bonomo'nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, 7 Mart Salı 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek Ay Yapım imzalı 'Aile' dizisi başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer