Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisinin konusu ne ? Aile dizisinin oyuncuları kimler?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında izleyicilerinin karşısına çıkacak. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Aile dizisinin konusu ne ? Aile dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Aile dizisinin konusu ne ? Aile dizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar 'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Uzhan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile dizisi başlama tarihi ile alakalı dizi eleştirmeni Sina Koloğlu o merakla beklenen açıklamayı yaptı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaristliğini ise Hakan Bonomo'nun yaptığı Aile dizisi için ünlü isim "şubat ayı içerisine yetiştirilmeye çalışılıyor" dedi. Buna göre Aile dizisi Şubat ayında Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show Tv ekranlarda Şubat ayı içerisde izleyicisiyle buluşacak Aile dizisi çekimleri İzmir'de çekiliyor. Dizinin diğer bölümleri ise İstanbul'da gerçekleşiyor.

AİLE DİZİSİ İLK FRAGMANI YAYINLADI!

Show TV ekranlarında Şubat ayında izleyicisinin karşısına çıkacak yeni dizi AİLE ilk fragmanı yayınladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ'un ve Seranay Sarıkaya'nın olduğu dizinin ilk fragmanı izleyiciler tarafından çok beğenildi. İşte televizyon dünyasına damgasını vuran Aile dizisin ilk fragmanı!