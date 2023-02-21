Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aile dizisinin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki,Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alacak. Aile dizisi çok yakında Show Tv kanalında seyirciyle buluşacak.