Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisinin kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır. İzleyiciler ise Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? araması yapıyor.

Dizinin ilk bölüm yayın tarihi 14 Şubat 2023 olarak açıklanmıştı fakat 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelendi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi çeken dizinin yeni sezon tarihi merak edildi. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Aile yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz bilinmiyor. Fakat dizilerin genel olarak yeni sezonları Eylül-Ekim ayları gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Aile dizisinin de 2. sezonunun Eylül-Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile'nin 13. Bölümünde (Sezon Finali); Hu¨lya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldu¨rmeyi planlayan İlyas, bu¨yu¨k bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a bu¨yu¨k bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur? Sevdiği adamın ölu¨mle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mu¨mku¨n olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Kıymet'ten gelen bir telefon Hu¨lya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar. Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hu¨lya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır. Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tu¨m sırlar birer birer gu¨n yu¨zu¨ne çıkar. Bu¨yu¨k bir tartışmanın sonunda Hu¨lya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler. Şimdi yu¨zleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yu¨zleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla bu¨yu¨k bir hesaplaşmaya dönerken; aile bu¨yu¨k bir yıkıma doğru su¨ru¨klenecektir. Şimdi herkes, hayatlarını altu¨st edecek bir dönu¨m noktasındadır.

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ - Aslan Soykan, Soykan ailesinin lideri.

Serenay Sarıkaya - Devin Akın, yolu Aslan ile kesişen bir psikolog ve eşidir.

Nejat İşler - Cihan Soykan, Aslan'ın abisi.

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı, Aslan'ın ablası.

Nur Sürer - Hülya Soykan, Aslan'ın annesi.

Levent Ülgen - İbrahim Soykan, Aslan'ın amcası.

İpek Tenolcay - Neşe, Devin'in öz annesi.

Emel Göksu - Seher Soykan, Aslan'ın babaannesi.

Esma Yeşim Gül - Ezgi, Devin'in en yakın arkadaşı.

Mert Denizmen - Tolga Sayıcı, Soykanların damadı.

Abdurrahman Yunusoğlu - Turgut, Aslan'ın adamı.

Ali Savaşçı - İskoç, Aslan'ın adamı.

Umutcan Ütebay - Ekrem (Eko), Aslan'ın adamı.

Yüsra Geyik - Yağmur Akın, Devin'in uyuşturucu bağımlısı, sorunlu kız kardeşi.

Ozan Gözel - Ergun Akın, Devin ve Yağmur'un sorunlu babası.

İpek Çiçek - Ceylan Soykan, Aslan'ın kız kardeşi.

Defne Piriçci - Zeynep, Leyla'nın kızı.

Gonca Yakut - Devin'in üvey annesi.

Ege Yordanlı - Can, Devin'in üvey kardeşi.

Musa Uzunlar - İlyas Koruzade, Serhat'ın babası.

Rüçhan Çalışkur - Kıymet Koruzade, İlyas'ın annesi.