Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Aile dizisinin Leyla karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Leyla Soykan'ın eski sevgilisinden bahsetmesi üzerine eşcinsel mi sorusu araştırılıyor. Peki, Aile dizisi Leyla eşcinsel mi? Aile Deniz kimdir? Leyla Soykan eşcinsel mi? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ LEYLA EŞCİNSEL Mİ?

Daha önce eşiyle öpüştükten sonra kusan Leyla Soykan, eski sevgilisini ziyaret etmek için gittiği mezarlıkta annesine "Ben anormal miyim? Sen benden niye utanıyorsun?" diye soruyor. Bu sahnelerin ardından Leyla Soykan'ın eşcinsel olduğu, kaybettiği eski sevgilisi Deniz'in de kadın olduğu ileri sürüldü.

AİLE DİZİSİ DENİZ KİMDİR?

Canan Ergüder'in canlandırdığı Leyla Soykan, istemediği bir adamla annesinin zoruyla evlendirilmiş ve bu evlilikten iki çocuğu var. Kardeşi Aslan'ın (Kıvanç Tatlıtuğ) eşi Devin'le (Serenay Sarıkaya) dertleşmek isteyen Leyla, bir meyhaneye gidiyor. Bir tanıdığını görerek sarılan Leyla, duygusal anlar yaşıyor. Devin'in sorusu üzerine konuşan Leyla, eski sevgilisi Deniz'i kaybettiğini söyleyerek "Ben sevdiğimi kaybettim. Cesur olamadım" diyor.