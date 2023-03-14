Show Tv'nin yeni dizisi Aile ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi konusu ne, hikayesi gerçek mi? Aile dizisi uyarlama mı? Aile hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Aile dizisi oyuncu kadrosu! Aile oyuncuları kimler? Aile dizisi karakterleri kim, gerçek isimleri ne?

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi, Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören ilk bölümünün ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Aile dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi konusu ne, hikayesi gerçek mi? Aile dizisi uyarlama mı? Aile hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. Aile dizisi Salı günleri saat 20.00'da Show Tv kanalında seyirciyle buluşuyor.