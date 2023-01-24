Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinin afiş çekiminden kareler sosyal medyada yayınlandı. Aile dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi konusu ne? Aile oyuncuları kimler? Aile dizisinin konusu uyarlama mı, gerçek mi? İşte detaylar...

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi konusu ne? Aile oyuncu kadrosu! Aile dizisinin konusu uyarlama mı, gerçek mi? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan Aile dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alacak. Aile dizisi çok yakında Show Tv kanalında seyirciyle buluşacak.