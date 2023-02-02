Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aile dizisinin ilk bölümünün yayınlanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Aile dizisi ilk bölüm ne zaman? Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi yeni bölüm hangi gün? İşte detaylar...

Show Tv'nin yeni dizisi Aile için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Aile dizisi ilk bölüm ne zaman? Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi yeni bölüm hangi gün? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan Aile dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi.