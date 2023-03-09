Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi İbrahim kimdir, kim canlandırıyor? Aile İbrahim Soykan ( Levent Ülgen ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE İBRAHİM KİMDİR?

İBRAHİM SOYKAN (LEVENT ÜLGEN)

Aslan'ın amcası. Nam-ı diğer İbo. Zamanında ailenin başına kendisinin değil, kardeşi

Yusuf'un geçmesini hala hazmedememiştir. Bu yu¨zden hak ettiğini almak için Soykanlarla kıyasıya bir rekabetin içine girer. Aslan'ın her işine taş koymaya çalışır.

AİLE İBRAHİM SOYKAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde İbrahim Soykan karakterini "Levent Ülgen" canlandırmaktadır.

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Ömer Levent Ülgen (d. 8 Ağustos 1962, Konya), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyon sunucusudur.

Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fen edebiyat fakültesi Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002-2006 yılları arasında yayımlanan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca bir dönem TRT 1'de yayımlanan Bir Kelime Bir İşlem adlı yarışma programını sunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında atv'de yayımlanan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. Dizi kısa sürede ekranlara veda etti. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.