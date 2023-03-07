Aile dizisi İbrahim kimdir? İbrahim Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor?
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Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan İbrahim karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi İbrahim kimdir? İbrahim Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Aile Cihan kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden İbrahim Soykan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakteri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi İbrahim kimdir? İbrahim Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.
Aile dizisinde İbrahim, Aslan'ın amcası rolündedir.Zamanında ailenin başına kardeşi Yusuf'un geçmesini hala hazmedememiştir. Attığı her adımda Aslan'ın karşısına çıkmaktadır. Aile dizisinde İbrahim karakterini Levent Ülgen canlandırmaktadır.