Show Tv'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları merak konusu oldu. Aile dizisinde yer alan İbrahim karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aile dizisi İbrahim kimdir? İbrahim Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Aile dizisi Tolga kimdir? Tolga Sayıcı gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi Tolga karakterini kim canlandırıyor?

Aile Cihan kimdir? Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Aile dizisinin karakterlerinden İbrahim Soykan, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisinin karakteri merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi İbrahim kimdir? İbrahim Soykan gerçekte kim, adı ne? Aile dizisi İbrahim karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.

AİLE DİZİSİ İBRAHİM KİMDİR?

Aile dizisinde İbrahim, Aslan'ın amcası rolündedir.Zamanında ailenin başına kardeşi Yusuf'un geçmesini hala hazmedememiştir. Attığı her adımda Aslan'ın karşısına çıkmaktadır. Aile dizisinde İbrahim karakterini Levent Ülgen canlandırmaktadır.