Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Hülya Soykan oldu. Peki, Aile dizisi Hülya kimdir, kim canlandırıyor? Aile Hülya Soykan (Nur Sürer) kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Soykan gerçekte kimdir? Hülya Soykan'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi Hülya kimdir, kim canlandırıyor? Aile Hülya Soykan (Nur Sürer) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

AİLE HÜLYA KİMDİR?

HÜLYA SOYKAN (NUR SÜRER)

Aslan'ın annesi, Soykanların kraliçe arısı. Ailesini korumaya hayatını adamış; gu¨çlu¨ ve gözu¨ kara bir kadındır. Çocuklarının kendi kurallarına göre yaşamasını ister. Otoritesinin sarsılması en bu¨yu¨k korkusudur. Devin'in hayatlarına girmesiyle en bu¨yu¨k korkusunu yaşamaya başlayacaktır.

AİLE HÜLYA SOYKAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Aile dizisinde Hülya Soykan karakterini "Nur Sürer" canlandırmaktadır.

NUR SÜRER KİMDİR?

Nur Sürer (21 Haziran 1954, Bursa), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi. Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.