Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisi olarak bilinmekte ve izleyiciler tarafından takip edilmekte. Dizinin yeni bölümlerini merak eden kişiler Aile dizisi hangi gün? Sorusunu araştırıyor. Peki, Aile dizisi hangi gün? Aile dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Aile dizisi hangi gün? Aile dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Aile dizisi yeni bölüm ne zaman?

Aile dizisi hangi gün? Sorusu, yeni bölümlerin hangi gün izleyicisi ile buluşacağını merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılanlar arasında yer alıyor. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi 14 Şubat 2023 olarak açıklanmıştı fakat 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelendi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi çeken dizinin yeni sezon tarihi ve yen bölümleri merak edildi. Peki, Aile dizisi hangi gün? Aile dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

AİLE DİZİSİ HANGİ GÜN?

Aile dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Ayrıca Aile dizisinin bazı günler tekrar bölümleri ekrana gelebiliyor. Buna göre yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında yeni bölümü izleyebilirler.

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Akın ile tanışır ve aile içinde farklı durumları anlatmakta olan Aile dizisi, İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çiftlik evi sahneleri Reşadiye'de çekiliyor. Geri kalan sahneler ise İstanbul'da çekilmekte.