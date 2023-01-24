Aile dizisi fragman İZLE! Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya yeni dizisi iZLE! Aile dizisi ilk tanıtım İZLE!

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Heyecanla beklenen Aile dizisinin fragmanı merak konusu oldu. İşte, Aile dizisi ilk tanıtım İZLE!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisinden romantik afiş! Heyecan dorukta

Aile dizisi fragman | Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aile dizisinin fragmanı merak konusu oldu. Aile dizisi fragmanı izle! Aile ilk tanıtım izle! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıka yeni dizisinden ilk tanıtım!

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.