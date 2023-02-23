Aile dizisi fragman İZLE! Aile dizisi ilk bölüm tanıtımı İZLE! Aile 1.bölüm 3.fragman izle!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Aile dizisinin fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Aile dizisinin yeni tanıtımı araştırılmakta. İşte, Aile dizisi 3. fragman İZLE!

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Aile dizisinin yeni fragmanın yayınlanmasının ardından kullanıcılar tarafından Aile ilk bölüm tanıtımı izle! Aile 3.fragman izle! konuları araştırılmakta. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımı merak konusu oldu. İşte, Aile 1.bölüm 3.fragman izle!

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ YENİ FRAGMAN İZLE!