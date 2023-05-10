Aile dizisi final mi yapıyor? Aile bitecek mi? Aile dizisi final mi?

Show Tv'nin sevilen dizisi Aile final mi yapacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile dizisi final mi yapacak merak konusu oldu. Peki, Aile dizisi final mi yapıyor? Aile bitiyor mu? Aile dizisi final mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, final mi yapacak sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Aile dizisi bitiyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, Aile dizisi final mi yapıyor? Aile bitiyor mu? Aile dizisi final mi? Detaylar haberimizde...

AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aile dizisinin efektli çekiminden meydana gelen kazada bazı set çalışanları yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

AİLE DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan korkunç kazayı açıklayarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olsa hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."